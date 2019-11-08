كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: على الناتو أن يتغير أو يخاطر بأن يصبح بلا فائدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لوكالة رويترز الأخبارية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن على الناتو أن ينمو ويتغير أو يخاطر بأن يصبح عتيق الطراز، بعد يوم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحلف مات،

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست الأسبوعية البريطانية، ووصفتها بأنها "جذرية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن التحالف ربما كان أحد أهم "في كل التاريخ المسجل".

ولكنه أقر بضرورة أن يتطور الناتو في جلسة أسئلة وأجوبة بعد إلقائه خطابًا في برلين اليوم الجمعة، أي قبل يوم واحد من الذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين.

فأجاب: "بعد سبعين عامًا... يحتاج (الناتو) إلى النمو والتغيير"، "إنه بحاجة إلى مواجهة حقائق اليوم وتحديات اليوم."

وقال بومبيو، "إذا اعتقدت الدول أنها يمكن أن تحصل على المنفعة الأمنية دون تزويد الناتو بالموارد، التي يحتاجها، وإذا لم تفِ بالتزاماتها، فهناك خطر أن يصبح حلف الناتو غير فعال أو قديم".

كما تأسس حلف الناتو في عام 1949، لتوفير الأمن الجماعي ضد الاتحاد السوفيتي ويستعد لقمة في لندن في 4 ديسمبر.

ويريد الأمين العام لحلف الناتو، جينس ستولتنبرغ، أن يصور صورة للوحدة عندما تنمو القوة العسكرية الصينية، وتتهم روسيا بمحاولة تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل والعمليات السرية.

نقد الصين وروسيا وإيران

وفي خطابه، انتقد بومبو معاملة روسيا للأعداء السياسيين، وقال: إن "الصين تستخدم أساليب ضد شعبها والتي ستكون "مألوفة بشكل مرعب بالنسبة لألمانيا الشرقية السابقين".

وتابع: إن امدادات الطاقة في أوروبا يجب ألا تعتمد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد الوزير الأمريكي، بأنه سيكون من غير المنطقي اعتبار روسيا "شريكًا يستحق" في الشرق الأوسط، رغم أن واشنطن تريد مساعدة الدول الأخرى في الضغط على إيران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي و"قطع قدرتها على تمويل وكلاء الإرهابيين".

وقال: إن الحزب الشيوعي الصيني "يصوغ رؤية جديدة للسلطوية، وحذر ألمانيا من استخدام شركة هواوي تكنولوجيز لمورد معدات الاتصالات الصينية لبناء شبكة بيانات الجيل الخامس (5G).

وفي بكين، انتقدت وزارة الخارجية الصينية بومبيو، بسبب تعليقات سابقة عن الحزب الشيوعي الصيني، قائلة إن هذه التصريحات "خطيرة للغاية" وكشفت "نواياه الشريرة".

كما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن الناتو يواجه "موتًا مخيًا"، لأن الولايات المتحدة لم يعد من الممكن الاعتماد عليها للتعاون مع الأعضاء الآخرين في التحالف العسكري والسياسي.

وفي مقابلة نشرت يوم الخميس الماضي، قال الرئيس ماكرون "ما نشهده حاليًا هو الموت العقلي لحلف الناتو"، مشيرًا إلى المخاوف بشأن عدم وجود عملية صنع قرار استراتيجي منسق بين الولايات المتحدة وحلفائها في معاهدة شمال الأطلسي منظمة.

ومتحدثًا بشكل عام عن مستقبل أوروبا، قال الرئيس الفرنسي: إن القارة بحاجة إلى "الاستيقاظ" للتحول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة نحو الانعزالية وتوازن القوى العالمي، مع صعود الصين وإعادة ظهور القوى الاستبدادية مثل مثل روسيا وتركيا.

وتابع ماكرون: إن أوروبا معرضة للاختفاء الجيوسياسي وفقدان "السيطرة على مصيرنا" إذا فشلت في مواجهة هذا الواقع.

كما أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الناتو" ووصفه بأنه عفا عليه الزمن، واشتكى علنًا من أن الولايات المتحدة تساهم بأكبر قدر في عملياتها الدفاعية، بينما يفشل حلفاء آخرون، بما في ذلك كندا، في زيادة إنفاقهم العسكري.

وأشاد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الذي كان يزور ألمانيا يوم الخميس الماضي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين، بأهمية الناتو في توحيد الدول الديمقراطية للفوز في الحرب الباردة.

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ولكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، هيكو ماس، كرر مطالبة السيد ترامب بأن يساهم الأعضاء الآخرون أكثر في التحالف.

وقال إنه سعيد لرؤية التزام وزير الدفاع الألماني أنيجريت كرامب-كارينباور في وقت سابق، بخفض الإنفاق الدفاعي الألماني إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وقال السيد بومبيو: "من الضروري للغاية أن تشارك كل دولة في هذه المهمة الأمنية المشتركة وأن تشارك فيها بشكل مناسب."

كما يعتبر حلف الناتو عبارة عن تحالف من 29 دولة من أوروبا وأمريكا الشمالية للدفاع المتبادل ومحاربة الإرهاب والمساعدة في إدارة الأزمات في جميع أنحاء العالم، يساهم أعضاؤها في عملياتها بشكل رئيسي من خلال المشاركة في مهامها، تعهد الأعضاء في عام 2014 بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.

ووفقًا للبنك الدولي كان الإنفاق العسكري الأمريكي 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.

وليس لدى كندا خطة واضحة للوصول إلى 2 في المائة في العقد المقبل. في بيان، قال مكتب وزير الدفاع هارجيت ساجان إنه من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الدفاعي في كندا إلى 1.48 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.

ومع ذلك، قال تود لين المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تخطط لتجاوز هدف آخر للناتو، 20 في المائة من الإنفاق الدفاعي على المعدات الرئيسية.

كما رفض السيد ماس، وزير الشؤون الخارجية الألماني، تصريحات السيد ماكرون.

وقال "لا أعتقد أن الناتو قد ضعف" "لا ينبغي التقليل من أهمية التحديات في أهميتها، تلك التي نواجهها، ولكن لدينا مصلحة في وحدة الناتو وقدرته على اتخاذ إجراءات".

ورفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي كانت تقابل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الخميس في برلين، "الكلمات الصارمة للسيد ماكرون".

وقالت في مؤتمر صحفي: "هذه ليست وجهة نظري حول التعاون في الناتو"، "لا أعتقد أن مثل هذه الأحكام الشاملة ضرورية، حتى لو كانت لدينا مشاكل وتحتاج إلى التوحيد".

وقال رئيس الوزراء جوستين ترودو يوم الخميس الماضي، إن الناتو مستمر في لعب دور مهم على المسرح العالمي.

وأشار إلى قيادة كندا لبعثة الناتو التدريبية في العراق ومشاركتها في مهمة في لاتفيا كأمثلة على حيث لا يزال التحالف ذا قيمة.

قال السيد ترودو، للصحفيين في أوتاوا، أعتقد أن الناتو يواصل القيام بدور مهم للغاية، ليس فقط في شمال الأطلسي، ولكن في العالم كمجموعة من البلدان التي تتقاسم القيم، والتي تتقاسم الالتزام بالأمن المشترك.

وقال فين هامبسون، خبير الشؤون الدولية في كلية نورمان باترسون للشؤون الدولية بجامعة كارلتون، إن السيد ماكرون قد أوضح نقطة عادلة بشأن مشاكل الناتو، لكنه قال إن استخدام مصطلح "موت الدماغ" كان زائدًا قليلًا.

وفي مقابلة السياسة الخارجية واسعة النطاق مع مجلة الإيكونومست، شكك السيد ماكرون أيضًا في فعالية المادة الخامسة لحلف الناتو، والتي تقول إنه إذا تعرض أحد الأعضاء للهجوم، فسوف يساعدهم جميعهم.

وأوضح ماكرون، أن الناتو "يعمل فقط إذا كان ضامن الملاذ الأخير يعمل على هذا النحو"، مضيفًا أن هناك سببًا لإعادة تقييم الحلف في ضوء الإجراءات الأمريكية.

كما أشار إلى الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من شمال شرق سوريا الشهر الماضي، تاركًا الحلفاء الأكرا، لقد أتاحت هذه الخطوة الطريق لتركيا لغزو ومهاجمة الأكراد، الذين طالما اعتبرتهم تركيا إرهابيين.

