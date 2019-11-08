كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن بدأ ترحيل "الدواعش" الأجانب إلى بلدانهم.. الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن تركيا ستبدأ من الأسبوع المقبل ترحيل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي الأجانب إلى بلدانهم.

وصرح وزير الداخلية التركي: "نقول لكم الآن إننا سنقوم بإعادتهم إليكم، وسنبدأ ذلك يوم الاثنين"، في إشارة إلى عناصر تنظيم داعش.

كما أكد سليمان صويلو، يوم الاثنين الماضي، على أن بلاده ستعيد أسرى تنظيم داعش إلى دولهم، حتى إذا تم سحب جنسياتهم الأوروبية، منتقداً نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.

وقال صويلو في تصريح صحفي سابق: "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إلغاء جنسياتهم، وهم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا، وأتصور أن هذا معيار جديد للقانون الدولي".

وأضاف: "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا، وأن ما يقارب 1200 عنصر من داعش هم الآن في السجون التركية".

وقال الوزير التركي: إن "الدواعش الأجانب، الذين قبض عليهم خلال العملية التركية في شمال سوريا سيتم نقلهم إلى السجون أو المعسكرات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في شمال سوريا، بما في ذلك جرابلس والباب وأعزاز وعفرين تمهيداً لترحيلهم لدولهم".

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