كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: اللجنة السورية ستجتمع بجنيف 25 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، اليوم الجمعة، أنه سيعقد اجتماع للجنة سورية تدعمها المنظمة الدولية بجنيف في نهاية نوفمبر الجاري بعد اجتماعها لأول مرة؛ وذلك سعياً لمصالحة سياسية لإنهاء الحرب المستعرة منذ أكثر من 8 أعوام.

وقال مبعوث الأمم لامتحدة متحدثاً عن اللجنة الدستورية السورية: إن "رئيسا الوفدين اتفقا على الاجتماع هنا مجدداً في غضون 14 يوماً، والجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر المقبل".

هذا ونجحت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضواً ممثلاً بالتساوي لنظام دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري، وتم هذا النجاح بعد مشاورات لأشهر طويلة.

وعلى اللجنة مراجعة الدستور وإفساح المجال لانتخابات لإنهاء الحرب، التي أوقعت أكثر من 370 ألف قتيل منذ 2011، لكن الحكومة السورية ترفض صياغة دستور جديد.

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وكان الموفد الأمريكي الخاص لسوريا، جيمس جيفري، قد أعلن خلال زيارة إلى جنيف تحسباً لأول اجتماع للجنة، الشهر الماضي، للصحفيين أن نظام بشار الأسد يسعى لإفشال العملية، إلا أن بيدرسون يعتبرها "فرصة تاريخية"، حيث إنها المرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل 8 سنوات ونصف، التي اتفق فيها النظام والمعارضة على الاجتماع.