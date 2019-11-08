كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: الغارات على المنشآت الطبية السورية تبدو متعمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال متحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 60 منشأة طبية قد ضربت في محافظة إدلب السورية خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك أربعة مرافق هذا الأسبوع، ويبدو أنها استهدفتها القوات التابعة للحكومة عن عمد.

كما تعتبر إدلب في شمال غرب سوريا، هدف الهجوم المدعوم من روسيا، والذي تم إطلاقه هذا الصيف للاستيلاء عليه والمناطق المحيطة به، هو جزء من آخر معقل للمتمردين الرئيسيين في حرب سوريا، التي استمرت 8 سنوات ونصف.

وصرح المتحدث باسم حقوق الانسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، للصحفيين بأنه منذ 29 أبريل، تم ضرب 61 منشأة طبية، بما في ذلك بعضها الذي تم ضربه عدة مرات.

وقال في مؤتمر صحفي بجنيف: "لا يمكننا تحديد ما إذا كان كل هجوم متعمدًا ولكن النطاق الكبير لهذه الهجمات، يشير بقوة إلى أن القوات التابعة للحكومة التي تنفذ هذه الضربات هي، على الأقل جزئيًا، إن لم يكن كليًا، تهاجم المرافق الصحية عن قصد".

وقال المتحدث باسم حقوق الانسان في الأمم المتحدة لرويترز، في وقت لاحق "لا يمكن أن يكونوا جميعا حوادث، وقال إنه إذا ثبت أن أيًا من هذه أو بعضها كان متعمدًا، فسيكون ذلك بمثابة جرائم حرب.

وقال كولفيل إنه تم الإبلاغ عن حدوث أضرار في مستشفى كفر نوبول في 6 نوفمبر، والذي أصيب أيضًا في شهري مايو ويوليو، كما أصابت غارتان جويتان مباشرة مستشفى الإخلاص في جنوب إدلب، مما أدى إلى إعاقته هذا الأسبوع.

ولقد أودت حرب سوريا بحياة مئات الآلاف وأجبرت 13 مليون شخص على النزوح عن ديارهم، نصفهم غادروا بلادهم المحطمة.

وأضاف كولفيل أنه منذ الهجوم، الذي قادته تركيا عبر الحدود الشمالية لسوريا منذ شهر لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، قتل 92 مدنيًا على الأقل في شمال وشمال شرق سوريا.

وقالت نجاة رشدي، كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية في مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم، إن هذا الهجوم أدى إلى نزوح 200000 شخص، نصفهم تقريبًا ما زالوا مشردين.

كما تجتمع لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع، مع مندوبين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه خطوة مهمة على الطريق الطويل نحو التقارب السياسي في سوريا.

نمط من الهجمات

وحاولت منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية تسجيل عدد الهجمات ضد المنشآت الطبية في سوريا، كشفت حساباتهم، التي أجريت بشكل مستقل وعبر أطر زمنية مختلفة، عن مستوى مذهل من العنف ضد المنشآت الطبية: بمعدل أكثر من هجوم واحد في الأسبوع، كل أسبوع، منذ بدء النزاع.

وبين عامي 2011 ويوليو 2016، قام أطباء من أجل حقوق الإنسان بتخطيط 400 هجوم في جميع أنحاء سوريا، وكانت الغالبية العظمى من القوات الحكومية الروسية والسورية، وهذا يترجم إلى إضراب واحد في المستشفى تقريبًا كل أربعة أيام ونصف.

كما حدد تقرير للجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) أكثر من سبعين هجومًا شنته القوات الموالية للحكومة على منشآت طبية في مدينة حلب بين يونيو وديسمبر 2016، بمعدل هجوم واحد كل ثلاثة أيام.

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ورفضت الحكومة الروسية "بشكل قاطع" مزاعم قيام القوات الروسية بتفجير المستشفيات، صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قائلًا: "أولئك الذين يدلون بمثل هذه التصريحات ليسوا قادرين على عمل نسخ احتياطية من الأدلة".

وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس السوري بشار الأسد، مسجل على الإطلاق، قائلًا: إن" قصف المستشفيات عن عمد سيشكل جريمة حرب، وعندما طعن في الادعاء بأن المستشفيات في حلب تعرضت للقصف"، رد بقوله: "نحن لا نهاجم أي مستشفى.

وأضاف الرئيس السوري، ليس لدينا أي مصلحة في مهاجمة المستشفيات، كحكومة، ليس لدينا سياسة لتدمير المستشفيات أو المدارس أو أي منشأة من هذا القبيل.

ومع ذلك، يوجد الدليل بأشكال عديدة، بما في ذلك شهادات الشهود، ومقاطع الأخبار، وأشرطة الفيديو التي تم التقاطها من الكاميرات الأمنية ومن قبل رجال الإنقاذ، والصور الفوتوغرافية.

وإن هذه العوامل مجتمعة والتحقق منها تشكل مجموعة قوية من الأدلة، تشير إلى أن حكومة الأسد وحلفائها، بما في ذلك روسيا، كانت لديها بالفعل سياسة تستهدف المستشفيات السورية.

هجمات علي مستشفى في حلب

وفقًا للجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS)، تم تسجيل 172 هجومًا تم التحقق منه على المستشفيات أو المنشآت الطبية في جميع أنحاء سوريا بين يونيو وديسمبر 2016.

ومن بين تلك الهجمات، تم تسجيل 73 هجومًا تم التحقق منه "42 بالمائة من الإجمالي" في المناطق المحاصرة والمعارضة عقدت نصف حلب.

ووفقًا للتقرير، استخدمت الغارات مجموعة واسعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ جوًا أرضيًا والذخائر العنقودية والقنابل برميلية والمحارق.

كما يمكن الرجوع إلى مجموعة البيانات هذه مقابل معلومات أخرى مفتوحة المصدر؛ لفهم ما حدث بالفعل لمستشفيات حلب.

ووفقًا للخطط التشغيلية للأمم المتحدة، في منتصف شهر أغسطس، كانت هناك تسعة "مستشفيات" و15 عيادة في شرق حلب، ومن هؤلاء، عشرة ليس لديهم أطباء أو تم إغلاقهم، من بين التسع منشآت والعيادات التي تدعمها شركة SAMS في مدينة حلب، قدمت ثلاثة منها فقط مرافق للصدمات أو العناية المركزة - المستشفيات المعروفة باسم M1 وM2 وM10.

ونظرًا لوجود عدد محدود من المنشآت الطبية في شرق حلب، فإن الهجمات الثلاثة والسبعين التي تم التحقق منها غالبًا ما أصابت نفس المستشفيات بشكل متكرر.

وقد أدى ذلك إلى وضع تم فيه تعطيل المرافق الطبية مؤقتًا، أثناء إجراء الإصلاحات واستبدال الموظفين والمعدات، مما أدى إلى حدوث ارتباك ونشر معلومات خاطئة حول الوضع في المستشفيات.