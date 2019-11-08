قبل انقضاء محكوميته.. الراقي مصعب يغادر سجن عكاشة-التفاصيل

في تطورات مفاجئة في قضيته، بعد الحكم عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم؛ غادر الراقي مصعب، ليلة أمس الخميس، السجن المحلي عكاشة في الدارالبيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفتاة، التي سبق أن وضعت، قبل عامين، شكاية لدى المصالح الأمنية في الدارالبيضاء، تتهم فيها الراقي مصعب باغتصابها واستغلالها جنسيا، أثناء إجراء حصص الرقية الشرعية، قدمت، خلال مرحلة الاستئناف تنازلا عن القضية، بعد وساطة للصلح بين الطرفين.

يذكر أن الراقي مصعب التوزي قضى حوالي سنتين سجنا نافذا، بعدما حكمت عليه محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 7 سنوات.

وكشفت الفتاة المعنية، في حديثها مع “اليوم 24″، أن الراقي كان يستغل حصص الرقية الشرعية ليعتدي عليها جنسيا، بعدما قصدته من أجل العلاج بالرقية.