قرر الفنان عبد الحفيظ الدوزي، أخيرا، إعادة طرح أغنية من ألبوماته القديمة، بطريقة جديدة، مانحا الجمهور حق اختيار الأغنية .
وينوي الدوزي إعادة تقديم أغنية من أغانيه، التي أصدرها قبل ظهور وسائط التواصل، إذ قال في تدوينة، نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطبا عشاقه: “ابعثوا لي عنوان أغنية من الأغاني ديالي القديمة لي غنيتها قبل ميكون “يوتيوب”، ولا حتى “فايسبوك”، ولي وقع عليها الاختيار بكثافة غادي نعاودها بطريقة، وستايل جديد، ونهديها لكم يا أغلى فانز .”.
يذكر أن الدوزي أصدر، مؤخرا، فيديو كليب، بعنوان “خليوها تهضر”، من صنف الراي الكلاسيكي، الذي اشتهر به عند بداياته، وهو طفل.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوزي يقرر تقديم أغنية من زمن ما قبل “يوتيوب”.. الجمهور هو من يختارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.