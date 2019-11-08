الدوزي يقرر تقديم أغنية من زمن ما قبل “يوتيوب”.. الجمهور هو من يختارها

قرر الفنان عبد الحفيظ الدوزي، أخيرا، إعادة طرح أغنية من ألبوماته القديمة، بطريقة جديدة، مانحا الجمهور حق اختيار الأغنية .

وينوي الدوزي إعادة تقديم أغنية من أغانيه، التي أصدرها قبل ظهور وسائط التواصل، إذ قال في تدوينة، نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مخاطبا عشاقه: “ابعثوا لي عنوان أغنية من الأغاني ديالي القديمة لي غنيتها قبل ميكون “يوتيوب”، ولا حتى “فايسبوك”، ولي وقع عليها الاختيار بكثافة غادي نعاودها بطريقة، وستايل جديد، ونهديها لكم يا أغلى فانز .”.

يذكر أن الدوزي أصدر، مؤخرا، فيديو كليب، بعنوان “خليوها تهضر”، من صنف الراي الكلاسيكي، الذي اشتهر به عند بداياته، وهو طفل.