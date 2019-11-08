نبيل الخالدي بصراحة: سعد لمجرد وسميرة سعيد ليسا عالميين

قال الفنان نبيل الخالدي، أخيرا، إن النجمين المغربيين سعد لمجرد، وسميرة سعيد، لم يبلغا درجة العالمية من ناحية الشهرة.

وعبر الخالدي عن رأيه بصراحة، في تصنيف فنانين في خانة العالمية، خلال حلوله ضيفا في برنامج “هاشتاغ بيناتنا”، الذي يبث عبر قناة “ميدي 1 تي في”.

ويرى الخالدي أن سعد لمجرد ليس بفنان عالمي، لأنه ليس معروفا لدى الجميع في دول أوربية، وقال: “العالمية هي أن يتعرف عليك إسبان، وألمان في شوارعهم، وسعد لمجرد لا يعرفه الكثيرون، وبعض أغانيه هي المعروفة فقط.

Advertisements

وعن رأيه في الديفا سميرة سعيد، قال الخالدي إنها ليست فنانة عالمية، على الرغم من الجوائز، التي حققتها خارج المغرب، موضحا أن الأغاني، التي تقدمها ليست مغربية.

وأشار نبيل في حديثه إلى أن الفنان الجزائري الشاب خالد هو من يستحق لقب الفنان العالمي، نظرا إلى شعبيته الكبيرة في بلدان مختلفة، غير العالم العربي.