سورية: مقتل 5 مدنيين في قصف روسي على إدلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتِل 5 مدنيين سوريين، إثر غارات شنتها مقاتلات روسية على تجمعات سكنية، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سورية، لتبلغ حصيلة عدد قتلى القصف الجوي الروسي والنظام السوري، على تجمعات سكنية في منطقة خفض التصعيد، أكثر من 25 مدنيا خلال أسبوع.

واستهدفت مقاتلات روسية قرى معرشمشة وجبالة والرامي التابعة لمنطقة كفرنبل في إدلب، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول" عن مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، قولها إن 3 مدنيين قتلوا في الرامي، و اثنين في معرشمشة، جراء القصف الجوي.

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وفي أيار/ مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، بمدينة سوتشي الروسية، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقُتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا، أو قريبة من الحدود التركية.