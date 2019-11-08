القيادة المركزية الأمريكية تنفي إسقاط إيران لطائرة مسيرة

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، التقارير الإيرانية التي زعمت إسقاط طائرة أمريكية مسيرة جنوب غرب طهران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة على موقعها بـ"تويتر": التقارير التي تزعم إسقاط طائرة مسيرة أمريكية غير صحيحة، وإذا أُسقطت طائرة مسيرة في نطاق مسؤولية القيادة المركزية فإنها ليست من عتاد وزارة الدفاع، لقد تم عد جميع المعدات الأمريكية وهي سليمة".





وزعمت وسائل إعلام ومسئولون إيرانيون في وقت سابق أن الجيش أسقط طائرة مسيرة فوق مدينة ماهشهر الساحلية في إقليم خوزستان، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ودأبت طهران من حين لأخر، الزعم بأنها أسقطت طائرة أمريكية مسيرة، وأحدثها في يونيو/ حزيران الماضي، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية في حينه.

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وتأتي المزاعم الإيرانية بعد يوم من بدأ التحالف العسكري البحري الذي تقوده الولايات المتحدة من البحرين، رسميا مهمته المتمثلة في حماية الملاحة في الخليج من اعتداءات تعرضت لها سفن واتُهمت إيران بالوقوف خلفها.

وبعد ترقب دام لأشهر منذ الإعلان عن الفكرة في يونيو/حزيران، ولد "التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية"، بعضوية 6 دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بالوقوف خلف هجمات ضد ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الاستراتيجي منذ مايو/أيار الماضي، حين شدّدت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط الإيراني.

وحضر قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط جيم مالوي حفل إعلان انطلاق عمل التحالف في مقر الأسطول الخامس بالمنامة، إلى جانب مسؤولين عسكريين من الدول المشاركة.

وقال مالوي إنّ الهدف هو "العمل معا للخروج برد بحري دولي مشترك" على الهجمات ضد السفن.





ومن المقرّر أن تشمل منطقة المهمة البحرية التي أطلق عليها اسم "سنتينال" مياه الخليج، مرورا بمضيق هرمز نحو بحر عمان ووصولا إلى باب المندب في البحر الأحمر.

