الجيش الليبي يشن ضربات جوية على مواقع شرق طرابلس

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت تمركزات للميليشيات الإرهابية في عدة مواقع شرق العاصمة الليبية طرابلس.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن ضربات جوية مكثفة قصفت عدد من تمركزات الميليشيات في الزطارنة وغوط الرمان وتاجوراء والسواني.

وكان الجيش الليبي نصب كمينا محكما للمليشيات في محور صلاح الدين أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا من المليشيات بعد إيهامهم بانسحاب القوات وتراجعها، بحسب المركز الإعلامي.

وتمكن الجيش الليبي من السيطرة على "مشروع الهضبة" جنوبي وسط طرابلس، بعد السيطرة على معسكر اليرموك، كما سيطر بالكامل على منطقة العزيزية.

Advertisements

وتدور المعارك في صلاح الدين وهي آخر ما تبقى للمليشيات في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الليبي على مناطق الأربعة شوارع (السويحلي) وطريق النهر الصناعي.



كان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أعلن خلال مؤتمر صحفي أول أمس، أن هناك انسحابا لكثير من عناصر الميليشيات الإرهابية من عدة مناطق في محيط العاصمة الليبية طرابلس.



وأضاف المسماري: "أي هدف وأي قوة وأي تهديد أمنى بهذه المنطقة سيواجه بنيران القوات المسلحة بشكل مباشر".

وأكد المسماري أن القوات البرية الليبية قادت عمليات ساعدت في القضاء على رؤوس الميليشيات خارج العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول تجنيد شباب في البلدات المحيطة بطرابلس باستخدام المال لكنها لم تنجح في ذلك.

