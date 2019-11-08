سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019

سجل سعر الدولار في السودان أمام الجنيه، اليوم الجمعة، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل في بنك السودان المركزي 45 جنيها للشراء، و45.2 جنيه للبيع.

قالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، الخميس، إن معدل التضخم السنوي في السودان قفز إلى 57.70% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 40.3% في سبتمبر/أيلول السابق عليه

وفي البنك السعودي السوداني، وهو من أشهر البنوك في الخرطوم، سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني 45 جنيها للشراء، و45.2 جنيه للبيع، فيما جاء متوسط السعر بعد فترة من الاستقرار عند مستوى 45.1 جنيه سوداني.

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وفي بنك أمدرمان الوطني، بلغ سعر بيع الدولار أمام الجنيه السوداني ما قيمته 45 جنيها، وسعر الشراء 45.2 جنيه.

وعلى صعيد سعر عملة اليورو مقابل الجنيه السوداني، بلغ سعر الشراء 49.76 جنيه وسعر البيع 49.89 جنيه، فيما جاء متوسط السعر عند مستوى 49.89 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في المركزي السوداني بقيمة 12.25 للشراء و12.31 للبيع، وجاء متوسط السعر عند حد 12.28 جنيه.

وحدد البنك المركزي السوداني سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني عند 12 جنيها للشراء، و12.06 جنيه للبيع، وبلغ متوسط السعر عند مستوى 12.03 جنيه.