- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالجمعة 2019/11/8 12:03 م بتوقيت أبوظبي
سعر الدولار أمام الجنيه السوداني
سجل سعر الدولار في السودان أمام الجنيه، اليوم الجمعة، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، حيث سجل في بنك السودان المركزي 45 جنيها للشراء، و45.2 جنيه للبيع.
قالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، الخميس، إن معدل التضخم السنوي في السودان قفز إلى 57.70% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 40.3% في سبتمبر/أيلول السابق عليه
وفي البنك السعودي السوداني، وهو من أشهر البنوك في الخرطوم، سجل سعر الدولار أمام الجنيه السوداني 45 جنيها للشراء، و45.2 جنيه للبيع، فيما جاء متوسط السعر بعد فترة من الاستقرار عند مستوى 45.1 جنيه سوداني.
وفي بنك أمدرمان الوطني، بلغ سعر بيع الدولار أمام الجنيه السوداني ما قيمته 45 جنيها، وسعر الشراء 45.2 جنيه.
وعلى صعيد سعر عملة اليورو مقابل الجنيه السوداني، بلغ سعر الشراء 49.76 جنيه وسعر البيع 49.89 جنيه، فيما جاء متوسط السعر عند مستوى 49.89 جنيه.
وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في المركزي السوداني بقيمة 12.25 للشراء و12.31 للبيع، وجاء متوسط السعر عند حد 12.28 جنيه.
وحدد البنك المركزي السوداني سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني عند 12 جنيها للشراء، و12.06 جنيه للبيع، وبلغ متوسط السعر عند مستوى 12.03 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.