69 إصابة في قمع الاحتلال مظاهرات العودة شرقي غزة

أصيب 69 فلسطينيا بجروح، الجمعة، في قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ82 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.



وقال مصدر طبي لـ"العين الإخبارية": إن الطواقم تعاملت مع 69 إصابة مختلفة منها 29 بالرصاص الحي من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.



وذكر المصدر الطبي أن بين المصابين المسعف كمال الشحري (24 عاما) وأصيب بعيار مطاطي في الرأس خلال عمله الإنساني شرقي خاينونس.



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وتوافد الآلاف عصر اليوم إلى مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة التي حملت اسم "مستمرون" للتأكيد على استمرار مظاهرات العودة.





واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى إلى وقوع الإصابات.



ومنذ 30 مارس/آذار 2018، يتظاهر آلاف الفلسطينيين في 5 ساحات اعتصام، نصبت بها خيام في محافظات القطاع بزخم كبير كل جمعة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.





ومنذ انطلاق المسيرات، استشهد 328 فلسطينياً (15 منهم جثامينهم محتجزة لدى الاحتلال) وأصيب أكثر من 31 ألفاً، في قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات التي تنادي بحق العودة وكسر حصار غزة، إلى جانب اعتداءات إسرائيلية أخرى على قطاع غزة.