واشنطن: التقارير الإيرانية عن إسقاط مسيَّرة أمريكية غير صحيحة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: التقارير الإيرانية عن إسقاط مسيَّرة أمريكية غير صحيحة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
علقت القيادة المركزية الأمريكية على تصريحات إيرانية حول إسقاط طائرة من دون طيار أجنبية حلقت فوق أراضيها.
وكان قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني أكد في وقت سابق اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة بواسطة منظومة محليّة قبل وصولها إلى أماكن حسّاسة في منطقة ماهشهر جنوب غرب البلاد.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن التقارير الإيرانية عن إسقاط طائرة مسيرة أميركية غير صحيحة.
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