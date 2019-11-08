السعودية.. النيابة تحقق في اتهام لاعب كورة بالاعتداء على موظفة بمطار الملك خالد

الخليج 365 ـ متابعات

بدأت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية التحقيق في اتهام لاعب النصر "حمد الله" بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد.

وذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل واقعة لاعب النصر حمد الله واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم.

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وقالت النائبة، في تصريح اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019: نحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، ولن نتوانى في تطبيق النظام على الجميع.

وكان هاشتاج #حمدالله_يتهجم_علي_رجال_الامن2 قد تصدر الترند السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد حادثة الاعتداء.