- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. النيابة تحقق في اتهام لاعب كورة بالاعتداء على موظفة بمطار الملك خالد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
بدأت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية التحقيق في اتهام لاعب النصر "حمد الله" بالاعتداء على موظفة أمن في مطار الملك خالد.
وذكرت مصادر إعلامية أن النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات التصوير المحيطة بمحل واقعة لاعب النصر حمد الله واستدعاء الموظفين المناوبين وقت الحادثة لضبط شهاداتهم.
وقالت النائبة، في تصريح اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019: نحفظ للجميع حقوقهم المكفولة نظامًا، ولن نتوانى في تطبيق النظام على الجميع.
وكان هاشتاج #حمدالله_يتهجم_علي_رجال_الامن2 قد تصدر الترند السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد حادثة الاعتداء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. النيابة تحقق في اتهام لاعب كورة بالاعتداء على موظفة بمطار الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.