شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تُكذِّب طهران: لا صحة لإسقاط طائرة مسيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(جدة)

نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم (الجمعة)، صحة تقارير عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، بالتزامن مع إعلان الجيش الإيراني إسقاط طائرة من هذا النوع، جنوب غربي البلاد، تتبع جهة أجنبية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان مقتضب عبر «تويتر»: «غير صحيح ما ذكرته تقارير عن إسقاط طائر أمريكية من دون طيار». وأضافت «كل المعدات (الطائرات) الأمريكية سليمة».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، أن طائرة مسيرة من جهة أجنبية معادية (لم يسمها)، انتهكت أجواء جنوب غربي البلاد، وقال إنه تم إسقاطها قبل وصولها لـ«أماكن حساسة» (لم يحددها).

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كما نقلت فضائية «العالم» الرسمية، عن محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي، قوله إنه «في الساعات الأولى من صباح الجمعة، انتُهكت الأجواء الإيرانية من جهة مدينة ماهشهر، طائرة مسيرة تمكنت الدفاعات الصاروخية من التعامل معها».

ولفت إلى أن «القوات المسلحة تمكنت من انتشال حطام الطائرة من بين الحقول، والخبراء يعكفون على الدراسة والتحقيق بشأن الحادث».

وأوضح أن نتائج التحقيقات ستعلن بشأن القضية على العموم، فور انتهائها.

وفي يونيو الماضي، أعلنت إيران إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز قالت طهران إنها اخترقت أجواءها، بينما نفى الجيش الأمريكي.