شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 30 عاماً من سقوط جدار برلين.. بومبيو يحذِّر الصين وروسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (برلين)

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة الصين وروسيا في ذكرى مرور 30 عاماً على سقوط جدار برلين.

وقال بومبيو اليوم (الجمعة) إن «لدى الدول الغربية الحرة مسؤولية درء التهديدات عن شعوبنا» من حكومات مثل الصين وروسيا وإيران.

وكان يتحدث على بعد أمتار قليلة عن الموقع الذي كان يمر فيه الجدار قرب بوابة براندبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية.

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وأضاف: «إن على الولايات المتحدة وحلفائها أن يدافعوا عن المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في 1989، وأن يعترفوا بأننا في تنافس على القيم مع دول غير حرة».

وركز بومبيو على نقاط حساسة في علاقة واشنطن ببرلين، قائلاً: «إن خط أنابيب الغاز السيل الشمالي (نورد ستريم-1) الذي تبنيه روسيا لنقل الغاز إلى ألمانيا يعني أن إمدادات أوروبا من الطاقة (...) تعتمد على أهواء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وحذر بومبيو من نوايا «شركات صينية بناء شبكات اتصال من الجيل الخامس» بعد عدم استبعاد الحكومة الألمانية عملاق التكنولوجيا هواوي من عملية استدراج عروض البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للاتصالات.