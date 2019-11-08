قوات سوريا الديمقراطية: دورية تركية تصيب 10 مدنيين في مدينة المالكية

أكد مسؤول المركز الإعلامي ل​قوات سوريا الديمقراطية​ مصطفى بالي "إصابة 10 ​مدنيين​ جراء إطلاق ​الجيش التركي​ قنابل ​الغاز​ المسيل للدموع عليهم في بلدة المالكية شمال شرق البلاد". وأعلن بالي عن أنه "يتهم ​القوات التركية​ باستهداف المدنيين المسالمين، الذين اعترضوا دورية لجيش الاحتلال في منطقة المالكية/ ديريك"، مشيرًا إلى "وجود ​تقارير​ تفيد بأن مركبة مدرعة دهست أيضا أحد المدنيين".

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