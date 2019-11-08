وزير الإعلام اليمني: لا منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض

لفت وزير الإعلام اليمني ​معمر الإرياني​ إلى أنه "لا يوجد منتصر أو خاسر في اتفاق ​الرياض​ والوطن بقيادة الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​ من انتصر"، داعيًا الى "تحويل مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية إلى خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي".

وأوضح الإرياني "أننا بحاجة إلى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذجا للسلام والوئام"، مشيرًا إلى "أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط والابتعاد عن المناكفات السياسية، وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ​إيران​".

وأكد أن "الاتفاق يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان ​الدولة​ وتواجدها في مختلف المحافظات المحررة"، مثمنًا "الدور الأخوي الكبير الذي لعبه الأشقاء في ​السعودية​، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق".