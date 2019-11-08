مقتل 5 مدنيين في قصف روسي على إدلب

قتل 5 ​مدنيين​ إثر غارات شنتها ​مقاتلات روسية​ على تجمعات سكنية، في منطقة خفض التصعيد ب​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​.

وكشف مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية عن أن "مقاتلات روسية استهدفت قرى "معرشمشة" و"جبالة" و"الرامي" التابعة لمنطقة "كفرنبل" في إدلب.

وذكرت مصادر في ​الدفاع المدني​ في إدلب، لوكالة "الأناضول" أن 3 مدنيين قتلوا في "الرامي"، و اثنين في "معرشمشة" جراء القصف الجوي.

وبلغت حصيلة عدد قتلى القصف الجوي الروسي و​النظام السوري​ على تجمعات سكنية في منطقة خفض التصعيد أكثر من 25 مدنيا خلال أسبوع.

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وفي أيار 2017، أعلنت ​تركيا​ و​روسيا​ و​إيران​، توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه، تواصل شن هجماتها على المنطقة رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 أيلول 2018، بمدينة ​سوتشي الروسية​، على تثبيت "خفض التصعيد".

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

