إحالة 11 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" إلى المحكمة في إسطنبول

أُحيل 11 مشتبها فيه بالانتماء لتنظيم "داعش" إلى المحكمة، بعد توقيفهم في ​إسطنبول​ لعزمهم القيام بعملية إرهابية تستهدف احتفالات عيد ​الجمهورية​.

وأوقفت فرق الاستخبارات و​مكافحة الإرهاب​ بمديرية أمن إسطنبول، خلال مداهمات، في 28 تشرين الأول الماضي، 3 مشتبهين قبل أن توقف لاحقًا 8 آخرين، كانوا على صلة بهم.

وأجريت فحوصات طبية على الموقوفين، في ​مستشفى​ "بيرم باشا" الحكومي، قبيل إحالتهم إلى المحكمة.

وخلال المداهمات، ضبطت فرق ​الأمن​ وثائق وصورًا تظهر كيفية تفخيخ ​سيارة​ وتفجيرها.

وتبين لاحقا أن الموقوفين قاموا في وقت سابق ب​سرقة سيارة​ في منطقة سانجاق تبه، وغيروا لوحتها الرقمية وتركوها قرب مبنى ولاية إسطنبول بمنطقة الفاتح.

