إحالة 11 مشتبها بالانتماء لتنظيم "داعش" إلى المحكمة في إسطنبول

أُحيل 11 مشتبها فيه بالانتماء لتنظيم "داعش" إلى المحكمة، بعد توقيفهم في إسطنبول لعزمهم القيام بعملية إرهابية تستهدف احتفالات عيد الجمهورية.
وأوقفت فرق الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، خلال مداهمات، في 28 تشرين الأول الماضي، 3 مشتبهين قبل أن توقف لاحقًا 8 آخرين، كانوا على صلة بهم.
وأجريت فحوصات طبية على الموقوفين، في مستشفى "بيرم باشا" الحكومي، قبيل إحالتهم إلى المحكمة.
وخلال المداهمات، ضبطت فرق الأمن وثائق وصورًا تظهر كيفية تفخيخ سيارة وتفجيرها.
وتبين لاحقا أن الموقوفين قاموا في وقت سابق بسرقة سيارة في منطقة سانجاق تبه، وغيروا لوحتها الرقمية وتركوها قرب مبنى ولاية إسطنبول بمنطقة الفاتح.
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