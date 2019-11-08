البحرة: لا يمكن للدستور السوري أن يخط إلا بأيدي سورية

أكّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب ​الحكومة السورية​ ​هادي البحرة​، في ​مؤتمر​ صحفي من جنيف، أنه "لم نأت إلى جنيف لأجل بناء دولة جديدة بل لإصلاح الدستور"، مشددًا على "أننا نتطلع إلى دستور يعيد ​النازحين​ إلى وطنهم".

واعتبر البحرة أنه "لا يمكن للدستور السوري أن يخط إلا بأيدي سورية وكل الدول التي سعت إلى عقد أعمال اللجنة لم تتدخل في عملها".

