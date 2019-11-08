البحرة: لا يمكن للدستور السوري أن يخط إلا بأيدي سورية

أكّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية من جانب الحكومة السورية هادي البحرة، في مؤتمر صحفي من جنيف، أنه "لم نأت إلى جنيف لأجل بناء دولة جديدة بل لإصلاح الدستور"، مشددًا على "أننا نتطلع إلى دستور يعيد النازحين إلى وطنهم".
واعتبر البحرة أنه "لا يمكن للدستور السوري أن يخط إلا بأيدي سورية وكل الدول التي سعت إلى عقد أعمال اللجنة لم تتدخل في عملها".
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