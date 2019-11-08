نصر حريري: منفتحون على وضع دستور جديد يحقق أهداف سوريا وبموافقة شعبنا

أكّد رئيس وفد الحكومة السورية لمحادثات اللجنة الدستورية نصر حريري، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن "هناك توافقًا كبيرًا بشأن ملف مكافحة الإرهاب وعلى المجتمع الدولي الضغط لتفعيل اتفاقيات وقف التصعيد بسوريا".
ولفت حريري الى "أننا قدمنا ورقة حول ضرورة إدانة الأعمال الإرهابية، وحاولنا خلق أرضية مشتركة مبنية على الثوابت الوطنية وهي سيادة بلادنا واستقلالها ووحدة أراضيها ومكافحة الإرهاب"، مشددًا على أن "هدفنا من اللجنة هو الإصلاح الدستوري ومنفتحون على وضع دستور جديد يحقق أهداف دولتنا وبموافقة شعبنا، والتوافق بين جميع الجهات على القضايا الجوهرية يهيئ لتحقيق تقدم في عمل اللجنة".
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