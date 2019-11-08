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إحالة منفذ هجوم جرش إلى محكمة أمنية في الأردن

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أفاد مصدر أمني أردني لوكالة "فرانس برس" بأن "التحقيق مستمر مع الشاب الذي طعن ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش بشمال الأردن يوم الأربعاء"، مشيرًا الى أن "المتهم سيحال إلى مدعي عام ​محكمة​ ​أمن الدولة​ خلال أيام".

وكشف المصدر للوكالة عن أن "مدعي عام محكمة أمن الدولة سيوجه له تهمة تتعلق ب​الإرهاب​"، لافتًا الى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي من دون إعطاء مزيد من التوضيح".

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم الشاب المذكور مجموعة من السائحين، في منطقة جرش الأثرية، بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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