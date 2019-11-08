العربية: وقوع إصابات جراء تفريق الأمن للمتظاهرين عند جسر الشهداء ببغداد

افادت مصادر لقناة "العربية" عن "وقوع إصابات جراء تفريق ​قوات الأمن​ للمتظاهرين عند جسر الشهداء ب​بغداد​"، مشيرة الى "توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير في بغداد".

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