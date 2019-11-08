الأمن العام: استقبال طلبات تنظيم او تجديد تفاويض الدخول الى مقراتنا اعتبارا من اول الشهر القادم

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول الى مباني ومقرات ​الأمن العام​ إعتباراً من تاريخ 1/ 12/ 2019 ولغاية تاريخ 31/ 01/ 2020، مشيرة الى ان "الطلبات تُقدم في المديرية العامة للأمن العام ، مبنى رقم 1 ، أمانة السر العامة ، مقابل ​قصر العدل​".

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