بستاني: أدعو وسائل الإعلام لملاقاتي غدًا الى مرفأ بيروت لتكذيب الشائعات

علّقت وزيرة ​الطاقة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "كفى تضليلًا، كفى أكاذيب. الدفعة الثانية من المعدات المخصصة للحفر في البلوك رقم 4 وصلت والدليل ننشره بالمستندات. أدعو وسائل الإعلام لملاقاتي غدًا الى ​مرفأ بيروت​ ​الساعة​ 11:00 صباحًا لتكذيب الشائعات".

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