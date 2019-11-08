رئيس مجلس القضاء الاعلى بحث ونقيب الاطباء في القضايا المشتركة

قام نقيب الاطباء في لبنان البروفسور ​شرف ابوشرف​، يرافقه نائب النقيب الدكتور دريد عويدات، بزيارة رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​ الرئيس سهيل عبود في مكتبه في العدلية، وبحثوا في القضايا المشتركة بين القضاء و​نقابة الاطباء​.

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