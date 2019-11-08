جورج عقيص: أي مرتكب يجب أن يحاسب ولا نغطي أحداً

شدد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "‏اي مرتكب يجب أن يحاسب"، مؤكداً أن "​القوات اللبنانية​ لا تغطي احاد ولن تغطي احدا"، مشيراً إلى أننا "نحتكم الى القضاء في دولة نأملها يسودها القانون".

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