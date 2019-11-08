بعاصيري: هناك ثورة حقيقية في البلد ستغير قواعد اللعبة

أكّد النائب السابق لحاكم مصرف ​لبنان​ محمد بعاصيري، في تصريح تلفزيوني، أن "شباب ​المدارس​ و​الجامعات​ يعطوني أملًا كبيرًا كمواطن لبناني بأن ​الثورة​ ستنتج تغييرًا حقيقيًا لمستقبل واعد"، مشددًا على "اننا أصحاب المؤامرة وأدواتها لأننا أوصلنا الشعب الى هذه الحالة. هناك ثورة حقيقية في البلد ستغير قواعد اللعبة".

ولفت بعاصيري الى "أننا في أزمة حقيقية على جميع الصعد وبخاصة على الصعيد الاقتصادي لكن هناك حل للخروج من ​الأزمة​ يتمثل بتشكيل ​حكومة​ بشكل سريع على أن تكون منتجة وتجيب على تطلعات الشعب"، موضحًا أنه "على ما يبدو هناك 3 أنواع من السياسيين: القسم الأول ينكر وجود الثورة، فيما قسم آخر يدرك مدى المخاطر ويبذل جهده لكن شركاؤه في الحكم لا يتجاوبون معه، أما القسم الثالث فمدرك لكن لديه مصالح شخصية تتقدم على المصلحة الوطنية. بالفعل هناك فرصة لإنقاذ لبنان بتشكيل حكومة في أسرع وقت".