تابع طلاب ​طرابلس​ تظاهرتهم وجالوا في شوارع المدينة وأمام فروع ​المصارف​ والإدارات العامة وأطلقوا الهتافات والأناشيد الوطنية. وحملوا لافتات تطالب بالإسراع ب"تشكيل حكومة حيادية ومحاسبة الفاسدين وإسترداد الأموال المنهوبة".

ولليوم الـ 23 يعمل شباب حراس المدينة على التنظيم وتوفير الدعم اللوجستي لجميع المعتصمين وأمنهم، كما تشارك الجمعية الطبية الإسلامية في تأمين الرعاية الصحية للمتواجدين في الساحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلاب طرابلس جالوا في المدينة مرددين مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.