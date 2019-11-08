الخطيب: نحن امام فرصة لكسر احتكارات مافيات المشتقات النفطية والدواء

إستغرب أمين عام جبهة البناء اللبناني ​زهير الخطيب​ في ضوء ما يذكر من جانب قطاعات مستوردي وموزعي المشتقات ومستوردي الأدوية واللوازم الطبية وأصحاب ​المستشفيات​ عن نفاذ المخزون لديهم خلال أسابيع عدم تحرك كلاً من وزيرة ​الطاقة​ ووزير ​الصحة​ بمفاتحة الدول الشقيقة والصديقة لاستيراد طارئ مباشرمن تلك الدول للاحتياجات اللبنانية من هذه السلع وبما يسمح بتجاوز الإجراءات المصرفية الحالية التي تحد وتعرقل فتح الاعتمادات والتحويلات ب​الدولار​ إضافة لتحقيق وفراً لخزينة ​الدولة اللبنانية​ والمستهلكين.

واعتبر الخطيب ان الظروف القائمة فرصة لفتح الباب للدولة لكسر احتكارات مافيات المشتقات النفطية و​الدواء​ وفي ضبط الهدر والسمسرات والحد من نزيف العملات الصعبة.

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