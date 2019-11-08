«لوفتهانزا» الألمانية تلغي آلاف الرحلات الداخلية والخارجية بسبب إضراب

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أعلنت شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» إلغاء 1300 رحلة داخلية وخارجية اليوم الخميس، من وإلى مطارات ألمانية بسبب إضراب تحذيري دعت إليه نقابة المضيفين الجويين UFO ويستمر 48 ساعة.

وقالت الشركة إن الإضراب الذي بدأ اليوم ويستمر حتى ظهر غد الجمعة، سيشمل مطارات ألمانية دولية تقع أبرزها في مدن فرانكفورت وهامبورغ وميونيخ ودوسولدورف، وسيتسبب بتعطيل حركة 180 ألف مسافر.

من جانبها، أصرت النقابة على تنظيم الإضراب رغم لجوء «لوفتهانزا» إلى القضاء أمس الأربعاء، من أجل إحباطه، مؤكدة أنها لن تتنازل عن مطالبها وبينها رفع أجور 21 ألف موظف ينضوون تحت مظلتها، وتحسين ظروف عملهم.

وهددت النقابة بتوسيع دائرة الإضراب ليشمل مزيدا من المطارات والشركات التابعة لـ«لوفتهانزا» مثل «يورو وينغز» و«صن إكسبرس» إذا لم تستجب الشركة لمطالب موظفيها.

وفشلت «لوفتهانزا» أمس في انتزاع قرار قضائي أصدرته محكمة العلاقات المهنية في فرانكفورت يجبر النقابة على إلغاء الإضراب.