أنور قرقاش: شتّان بين الفعل السعودى الإيجابى والاستقصاد القطرى السلبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استنكر الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، الهجوم الإعلامى القطرى لاتفاق الرياض لحل الأزمة اليمنية.

وقال وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" :"في أسبوع حافل، يبرز اتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها".

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وتابع أنور قرقاش :"الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر، والإجماع حول الإتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي".

وأضاف أنور قرقاش :"بالمقابل، استغرب استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة، وحول كل شاردة وواردة.. أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟، شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي".