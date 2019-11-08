في جولة لمصراوي.. زيادة في أسعار البطاطين المحلي والمستورد هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطين بين 10 جنيهات و70 جنيها مع اقتراب فصل الشتاء هذا العام، مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب ما ذكره تجار في جولة لمصراوي بمنطقتي الموسكي ووكالة البلح.

وبحسب التجار، تتراوح أسعار البطاطين بين 50 جنيهًا 600 جنيه للمحلي بحسب الوزن والجودة، و2000 جنيه للمستورد.

وقال أحمد إكرامي صاحب محل لبيع البطاطين بمنطقة وكالة البلح، إن أسعار البطاطين ارتفعت هذا العام بنحو 10 جنيهات للبطانية الواحدة بحسب نوعها وجودتها ووزنها.

وأضاف إكرامي :"هناك أنواعا وماركات كثيرة، تنقسم إلى الشعبية والمتوسطة والفاخرة، حيث تبدأ البطاطين الشعبية المصنوعة من القطن بين 50 إلى 170 جنيها، حسب وزنها."

ويتراوح سعر البطانية متوسطة الجودة بين 250 و350 جنيها، أما البطاطين مرتفعة الجودة يتراوح سعرها بين 450 جنيها و600 جنيه, وفقا لقول إكرامي.

وقال الحاج ياسين صاحب محل لبيع البطاطين بذات المنطقة، إن أسعار البطاطين المستوردة هذا العام تتراوح بين 1900 و2000 جنيه.

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ويرى ياسين، أن الإقبال على الشراء ضعيفا هذا الموسم خاصة على النوع الفاخر حتى الآن، مشيرا إلى أن أغلب الأسر تذهب للنوع المتوسط، أما الجمعيات الخيرية فتتجه إلى النوع الشعبي.

وأضاف علي رزق، تاجر لبيع البطاطين الجملة والقطاعي بمنطقة الموسكي، أن أسعار البطاطين ارتفعت بين 50 و70 جنيها هذا العام بحسب النوع والجودة.

وأضاف رزق، أنه على الرغم من تراجع سعر الدولار إلا أن أسعار البطاطين المستوردة لم تتراجع بل ارتفع سعرها مثلها مثل المحلي.

وتابع رزق: "التاجر لم يخفض سعر المستورد لكنه على العكس رفع سعره" مشيرًا إلى بطء حركة البيع حتى الآن.

وقال يسري السيد، تاجر لبيع البطاطين والألحفة بمنطقة الموسكي، إن أسعار اللحاف المصري والمستورد ارتفعت أيضًا بنحو 10 جنيهات هذا العام.

ويترواح سعر اللحاف المصري بين 180 و650 جنيها، ويتراوح سعر اللحاف المستورد بين 1100 و1200 جنيه، وفقا لقول السيد.