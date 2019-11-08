تستمر 3 أشهر.. انطلاق حملة تسجيل وترقيم الماشية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة البحيرة، انطلاق فعاليات حملة تسجيل وترقيم الماشية والأغنام، التي تستمر لمدة 3 أشهر.

تهدف الحملة إلى الانتقال من منزل لمنزل لتسجيل وترقيم الحيوانات غير المرقمة، ما يؤدى إلى توفير المعلومات والبيانات حول الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة وانعكاسها على خطط تنميتها وتعظيمها ورفع كفاءتها وانتاجيتها وتوفير التطعيمات اللازمة لها.

وصرح الدكتور حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة تعد استمرارًا للحملات القومية التي نفذت خلال العام الحالي وشملت حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى التحصين ضد الجلد العقدي، وجدري الضأن.

وأشار "عباسي" إلى أن البحيرة تعد من كبرى المحافظات في الثروة الحيوانية، وتضم 600 ألف رأس بواقع 400 ألف رأس أبقار، و200 ألف رأس جاموس، بخلاف الأغنام والماعز.