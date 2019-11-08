الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.

وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل إليها".



وأشارت زاخاروفا، ردا على المفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، وانضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري ، إلى أنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.



وكان القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أكد - في وقت سابق - وجود شرطين أساسيين للأكراد للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور ، والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا.