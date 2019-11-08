إحالة منفذ هجوم جرش إلى محكمة أمنية في الأردن

قال مصدر أمني أردني، الجمعة، إن التحقيق مستمر مع الشاب الذي طعن ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية في مدينة جرش بشمال الأردن يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن المتهم سيحال إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة خلال أيام.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "التحقيقات مستمرة مع الشاب (22 عاما) مرتكب جريمة الطعن ضد سياح وأردنيين في جرش".

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وتابع المصدر القول، إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة سيستجوب الشاب خلال عدة أيام، وسيوجه

له تهمة تتعلق بالإرهاب".

ولفت المصدر الى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أنه عمل فردي" بدون إعطاء مزيد من التوضيح.

ويوم الأربعاء الماضي، هاجم الشاب المذكور مجموعة من السائحين، في منطقة جرش الأثرية، بسكين فأصاب ثمانية أشخاص بجروح بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية، وأربعة أردنيين بينهم دليل سياحي ورجل أمن.