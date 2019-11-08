عثرت شرطة البوسنة على 17 مهاجرًا داخل شاحنة، وألقت القبض على شخصين من مهربي الأفراد بالقرب من حدود البلاد مع كرواتيا.
وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة - إنهم أوقفوا الشاحنة أمس الخميس بالقرب منبلدة "يوبوسكي" الواقعة جنوب غربي البلاد، حيث عثروا على المهاجرين الذين أوضحوا أنهم من العراق وسوريا وليس لديهم وثائق.
بتهريب أشخاص وأنهما مواطنان بوسنيان، كما أن أحدهما يحمل أيضًا الجنسية الكرواتية.
وأضافت الشرطة أن سائق الشاحنة وشخص آخر، كان في سيارة منفصلة، يواجهان اتهامات تتعلق
ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أن آلاف المهاجرين تتقطع بهم السبل في البوسنة باحثين عن طرق للعبور إلى الدولة المجاورة والعضوة بالاتحاد الأوروبي كرواتيا، وأن عادة ما يفر المهاجرين من الحروب والفقر التي تشهدها بلادهم حيث يسعون للوصول إلى أوروبا الغربية من خلال البلقان.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على 17 مهاجرًا داخل شاحنة جنوب غربي البوسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.