ميركل تستقبل رئيس الكونغو الأسبوع المقبل

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية شتيفن زايبرت، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تستقبل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي، في العاصمة "برلين" يوم الجمعة المقبل.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية - في تصريحات اليوم

الجمعة - إلى أن هذا هو الاجتماع الأول بين الجانبين منذ تولي رئيس الكونغو الديمقراطية مهام منصبه العام الماضي، والذي اتخذ خطوات أولية نحو مسار الإصلاح والانفتاح.وأوضح أن المحادثات سوف تركز على الوضع السياسي الحالي والتطورات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، بما في ذلك تمركز أكبر بعثة للأمم المتحدة للسلام والاستقرار في العالم في الكونغو الديمقراطية، التي تقدم مساهمة مهمة للغاية في الاستقرار والأمن في شرق البلاد، إضافة إلى مناقشة أساليب مواجهة تفشي فيروس "إيبولا".