مفاوضات نهائية لتشكيل الحكومة النمساوية الجديدة بين حزبي الشعب والخضر

أجرى حزبا الشعب والخضر في النمسا اليوم الجولة الأخيرة من مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس . وقال كورتس - وهو رئيس حزب الشعب- فى تصريحات اليوم (الجمعة) إن فريقين من خبراء الحزبين عقدوا اليوم اجتماعا لبحث الخطوات النهائية لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.مضيفا أن المحادثات "جيدة جدًا" حتى الآن وتتميز بتفاعل محترم بين حزبي الشعب والخضر.

من جانبه ، أعرب فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر عن رضاه عن نتائج المفاوضات السابقة بين الحزبين لافتا الى ثقته فى نجاحهما فى التوصل الى ملامح الحكومة المشتركة الجديدة والتى يليق بها أن تقود النمسا لخمس سنوات قادمة .

وأضاف ان توزيع الحقائب الوزراية ليس مطروحا فى تلك المرحلة من مفاوضات الحزبين . اليوم اجتماعا لبحث الخطوات النهائية لمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.مضيفا أن المحادثات "جيدة جدًا" حتى الآن وتتميز بتفاعل محترم بين حزبي الشعب والخضر.من جانبه ، أعرب فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر عن رضاه عن نتائج المفاوضات السابقة بين الحزبين لافتا الى ثقته فى نجاحهما فى التوصل الى ملامح الحكومة المشتركة الجديدة والتى يليق بها أن تقود النمسا لخمس سنوات قادمة .وأضاف ان توزيع الحقائب الوزراية ليس مطروحا فى تلك المرحلة من مفاوضات الحزبين .

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