الملياردير الأمريكي بلومبرج يدرس خوض سباق انتخابات الرئاسة 2020

أفادت مصادر أمريكية إن الملياردير الأمريكي الديمقراطي مايكل بلومبرج ، عمدة نيويورك الأسبق ، يدرس خوض الانتخابات الرئاسية 2020 بسبب عدم رضائه عن المتنافسين الديمقراطيين في السباق الرئاسي.

وذكر مستشارو بلومبرج ـ الذي كان من قبل يستبعد المشاركة ـ أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن المشاركة في الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من بدء الاقتراع التمهيدي على اختيار مرشح الحزب الديمقراطي ، لكن المصادر أفادت

بأنه بدأ يتخذ خطوات لبدء إجراءات من بينها المشاركة في الترشيح المبكر في ولاية ألاباما ، وهي من الولايات التي يجري فيها التصويت لاختيار المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية ، وهو التصويت الذي سيجري في 3 مارس المقبل.وقال هاوارد وولفسون مستشار بلومبرج إن عمدة نيويورك الأسبق يساوره القلق من أن المتنافسين حاليا على ترشيح الحزب الديمقراطي ليسوا في الوضع الذي يمكنهم من أجل إلحاق الهزيمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سباق انتخابات الرئاسة في 2020.يذكر أن الملياردير مايكل بلومبرج ، 77 سنة ، والذي تبلغ ثروته نحو 53 مليار دولار، وصاحب الامبراطورية المالية والإعلامية، يشكل تهديدا لسائر المتنافسين الديمقراطيين ، وعلى رأسهم جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والذي يناضل من أجل جمع التبرعات لحملته الانتخابية، حيث يمكن لبلومبرج ، من خلال ثروته وعلاقاته الواسعة ، إطلاق حملة انتخابية قوية في أنحاء البلاد خلال وقت قصير.