لافروف: لن نتوسل الحوار مع "الناتو" وندعو لمواصلته

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تتوسل الحوار مع حلف (الناتو)، ولكن تدعو لمواصلته.
وأضاف لافروف- خلال مؤتمر موسكو لحظر الانتشار النووي: "بالطبع، نود إجراء حوار طبيعي مع (الناتو) فتجميد جميع أشكال التعاون تقريبًا، وتوقف الحوار العسكري لم يكن خطأنا نحن، ولم نكن من مبادري التدابيرالتي اتخذها (الناتو) ضد الوفد الروسي لدى الحلف في بروكسل، حيث يماطلون لعدة أيام دون إعطاء إجابات بسيطة تتعلق بطلبات عقد اجتماع"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأكد أن موسكو لن تتوسل الحوار مع الناتو بالطبع، ولكنها ستعمل على تطوير تعاون متبادل المنفعة مع الحلف.
واختتم لافروف بالقول، في إشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول "الموت السريري" لـ (ناتو)، "بمجرد تعافي الحلف، فإننا مستعدون ولن نتأخر في الحوار".
وكان ماكرون قد انتقد، أمس الخميس، حلف الناتو، وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء، معتبرا أن هذا الحلف بات يشهد حالة "موت سريري"، مُضيفاً أنه يجب توضيح الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها الحلف.
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