الملياردير الأميركي بلومبرغ يفكر في خوض انتخابات الرئاسة 2020

قالت مصادر صحفية أميركية إن الملياردير مايكل بلومبرغ يفكر في الترشح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020 وذلك قبل ثلاثة أشهر من أول انتخابات تمهيدية رئاسية.

يأتي ذلك رغم أن الرجل، الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك على مدى 12 عاماً، قال في مارس الماضي، إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.

لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر قريبة من رجل الأعمال، أنه يجمع الآن التواقيع اللازمة لتقديم طلبه في ولاية ألاباما الجنوبية حيث يتعين عليه أن يسجل طلبه.

ونقلت إحدى الصحف عن مصدر مقرب من بلومبرغ قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".

ولم يخفِ مايكل بلومبرغ، البالغ من العمر 77 عامًا والذي كسب ثروة في "وول ستريت" وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها وارن وساندرز.

فهذان العضوان في مجلس الشيوخ يخوضان حملة إلى اليسار ويشجبان على وجه الخصوص نظاما "أفسدته" "وول ستريت" والمليارديرات والشركات الكبيرة.

خلال الأسابيع الأخيرة، وفي حين كان جو بايدن يتراجع أمام إليزابيث وارين وبيرني ساندرز في استطلاعات الرأي، ألمح أصدقاء للملياردير إلى أنه كان يفكر في الانضمام إلى السباق.

لكن مايكل بلومبرغ، المصنف التاسع الأكثر ثراءً في العالم من قبل مجلة فوربس إذ تقدر ثروته بنحو 55,5 مليار دولار، معروف بمماطلته في اتخاذ مثل هذه القرارات.

فهو كان قد فكر بالفعل في الترشح كمستقل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، قبل أن يستسلم خوفا من تقسيم صفوف الديمقراطيين في مواجهة دونالد ترامب.

لكنه لم يؤكد رسميا المعلومات المتعلقة بتسجيله في ألاباما. وأشارت عدة مصادر، نقلت عنها وسائل الإعلام الأميركية، إلى أنه لم يقرر بعد.

وقال مستشاره هوارد وولفسون، في بيان، "يتعين علينا إنهاء المهمة والتأكد من هزيمة ترامب لكن مايك قلق بشكل متزايد من أن المجموعة الحالية من المرشحين قد لا تكون في وضع جيد لتحقيق ذلك".

وأضاف "بالنظر إلى نجاحاته وميزاته القيادية وقدرته على الحشد من أجل التغيير، يمكن أن يبدأ مايك المعركة ضد ترامب ويفوز".

وحتى لو لم يتم اتخاذ القرار بعد، فإن تردد مايكل بلومبرغ يمكن أن يؤثر على سباق الترشيح الديمقراطي الذي لا يزال مفتوحا مع 17 مرشحًا.

يتصدر جو بايدن وإليزابيث وارن وبيرني ساندرز المرشحين. لكن المرشح الرابع، عمدة إنديانا بيت بوتيدجادج، وهو من الوسط، يحرز تقدماً في استطلاعات الرأي.