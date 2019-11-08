قتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي عراقي وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، في هجومين منفصلين شنهما عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة الموصل.
وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى إن "عناصر داعش شنوا اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قضاء البعاج قرب الحدود السورية (120 كم شمال غرب الموصل) ما أدى إلى مقتل جندي من حراس الحدود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
اقرأ أيضا... العراق يعلن اعتقال قيادي في "داعش" غربي الموصل
وأضاف المصدر أن "عناصر داعش قتلوا اليوم أيضا اثنين من عناصر الحشد العشائري في كمين نصبوه لهم في قضاء الحضر (90 كم جنوب غرب الموصل) ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم داعش المتشدد ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة قتلى في هجومين شنهما داعش بشمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.