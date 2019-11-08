ثلاثة قتلى في هجومين شنهما داعش بشمال العراق

قتل ثلاثة أشخاص بينهم جندي عراقي وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الجمعة، في هجومين منفصلين شنهما عناصر من تنظيم داعش الإرهابي قرب مدينة الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة محافظة نينوى إن "عناصر داعش شنوا اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قضاء البعاج قرب الحدود السورية (120 كم شمال غرب الموصل) ما أدى إلى مقتل جندي من حراس الحدود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

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وأضاف المصدر أن "عناصر داعش قتلوا اليوم أيضا اثنين من عناصر الحشد العشائري في كمين نصبوه لهم في قضاء الحضر (90 كم جنوب غرب الموصل) ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر تنظيم داعش المتشدد ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.