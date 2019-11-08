أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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نقلت وسائل الإعلام الحكومية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا ستبدأ في إعادة مقاتلي تنظيم"داعش" الأسرى إلى أوطانهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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