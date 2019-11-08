كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 8/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تركيا ستبدأ ترحيل سجناء تنظيم "داعش" إلى بلدانهم
نقلت وسائل الإعلام الحكومية، عن وزير الداخلية سليمان صويلو، قوله اليوم الجمعة، إن تركيا ستبدأ في إعادة مقاتلي تنظيم"داعش" الأسرى إلى أوطانهم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || "السيستاني": قوات الأمن مسؤولة عن الحفاظ على السلمية
نقلت وكالة رويترز الإخبارية، عن كبير رجال الدين الشيعة في العراق اليوم الجمعة، قوله إن الأمر متروك لقوات الأمن للتأكد من عدم انحدار الاحتجاجات إلى مزيد من العنف، وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب وقت ممكن.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الكونجرس يستدعي كبير موظفي البيت الأبيض
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن استدعاء لجان مجلس النواب الأمريكي، لميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض؛ للإدلاء بشهادته في سلوك الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمساءلته.