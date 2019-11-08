كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تؤكد إسقاط طائرة بدون طيار: تابعة لدولة أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات في إيران، أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار، اليوم الجمعة، وقالت إنها تابعة لبلد أجنبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن غلام رضا شريعتي حاكم مقاطعة خوزستان الجنوبية في إيران قوله: "إن الطائرة بدون طيار كانت بالتأكيد تنتمي إلى بلد أجنبي. لقد تم استرداد حطامها ويجري التحقيق فيه".

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء إقليم خوزستان، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في ميناء ماهشر جنوب غرب إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب غرب البلاد.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان، بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم الجمعة.

وأكدت وكالة أنباء "إيلنا" شبه الرسمية، عن سماع أصوات انفجارات قوية في سماء مدينة بندر إمام على الساعة 2:10 بالتوقيت المحلي، مضيفة أنها حاولت تحري أسبابها من بعض المسؤولين لكنها لم تتلق أي رد.

مقاطعة ماهشهر

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هي إحدى مقاطعات إيران وتقع في محافظة خوزستان، وتعد مدينة ميناء ماهشهر، هي عاصمة هذه المقاطعة، حسب إحصاءات المركز الرسمي للإحصاءات الإيرانية في 2006 كان يسكن مقاطعة ماهشهر 247,804 شخص وكان عدد المساكن 53,347 مسكن.

وتنقسم هذه المقاطعة لثلاثة بلدات: البلدة المركزية وبلدة شمران وبلدة ميناء الإمام الخميني، للمقاطعة ثلاثة مدن مدينة وهي ميناء ماهشهر وشمران وميناء الإمام الخميني.

وفي سياق منفصل، قال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة.

وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وأوضح المركز أن هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي (18 مساء بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.15 والطول الشرقي 55.12 درجة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء ذلك الزلزال.