ما لا تعرفه عن "عملية جسر لندن" لإنقاذ بريطانيا

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"عملية جسر لندن"، هو الاسم الرمزي المعطى للخطة المعمول بها للأيام والأسابيع بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وتعد الملكة إليزابيث جالسة على العرش الملكي منذ عام 1952، صاحبة أطول مدة حكم لأي ملك في التاريخ البريطاني، وخلال ذلك الوقت، شاهدت أكثر من عشرة رؤساء وزراء بالمملكة المتحدة، وما يقرب من 20 دورة أولمبية صيفية، وأكثر من نصف دزينة من الباباوات.

وتعتبر الملكة حجر الزاوية للكومنولث، راعي ما يقرب من 600 منظمة ومؤسسة خيرية، وتلعب دورًا محوريًا في تحالف المملكة المتحدة مع العديد من البلدان، لذا فإن وفاتها ستحدث الكثير من التغيير، ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن للعالم.

ماذا سيحدث يوم الوفاة؟:

وفقا لصحيفة "بيزنس إنسايدر" البريطانية، من المفترض أن يقوم سكرتير الملكة الخاص "الرايت أونرابل إدوارد يونج"، بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء بالنيابة في ذلك الوقت يقو له فيها "جسر لندن سقط"، سيقوم رئيس الوزراء بعد ذلك بوضع عملية جسر لندن موضع التنفيذ.

في غضون دقائق، سيتم إبلاغ الحكومات الـ15 خارج المملكة المتحدة، حيث تتولى الملكة رئاسة الدولة عبر خط آمن، وسيتبع ذلك 36 دولة أخرى من دول الكومنولث وقادتها حول العالم.

وستقوم بوابة قصر باكنجهام بعد ذلك بوضع إشعار أسود، في الوقت نفسه، سوف ينبه تدفق الأخبار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إعداد كل منفذ إعلامي للأخبار وكل محطة راديو لديها شبكة من الأضواء التي تومض للإشارة إلى كارثة وطنية مثل هذه، بعدها ستتوقف جميع عروض شبكة "بي بي سي" البريطانية وتستمر في تشغيل خلاصة مخصصة للأخبار، زسيرتدي مذيعو الأخبار البدلات والملابس السوداء الموجودة في جميع الأوقات في استوديو الأخبار، كما ستتحول علامة بي بي سي إلة اللون الأسود.

في نفس اليوم، يصبح الابن الأكبر للملكة تشارلز ملكًا على الفور، وأفيد بأن البورصة والشركات والمحلات التجارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة من المرجح أن تغلق ليوم واحد احتراما.

اليوم التالي للوفاة:

في اليوم التالي لوفاة الملكة، على الهواء مباشرة سيلقي تشارلز أول خطاب رسمي له باعتباره الملك، وستقسم الحكومة ولاءها ويطلق تحية 41 بندقية في هايد بارك، لندن.

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بعد ذلك، فإن الملك تشارلز، إذا كان هذا هو الاسم الذي يختاره، فسوف ينطلق في جولة في المملكة المتحدة، ويزور قادة الحكومة في عواصم كل بلد، إدنبره، وبلفاست، وكارديف، قبل العودة إلى لندن.

خلال هذه الفترة، ستقوم القنوات التلفزيونية بعرض العديد من الأفلام الوثائقية التي صنعت بالفعل على شرف الملكة، وسوف تمتنع بي بي سي عن لعب العروض الكوميدية كدليل على الاحترام حتى بعد الجنازة.