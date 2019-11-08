كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن "عملية جسر لندن" لإنقاذ بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعد الملكة إليزابيث جالسة على العرش الملكي منذ عام 1952، صاحبة أطول مدة حكم لأي ملك في التاريخ البريطاني، وخلال ذلك الوقت، شاهدت أكثر من عشرة رؤساء وزراء بالمملكة المتحدة، وما يقرب من 20 دورة أولمبية صيفية، وأكثر من نصف دزينة من الباباوات.
وتعتبر الملكة حجر الزاوية للكومنولث، راعي ما يقرب من 600 منظمة ومؤسسة خيرية، وتلعب دورًا محوريًا في تحالف المملكة المتحدة مع العديد من البلدان، لذا فإن وفاتها ستحدث الكثير من التغيير، ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن للعالم.
ماذا سيحدث يوم الوفاة؟:
وفقا لصحيفة "بيزنس إنسايدر" البريطانية، من المفترض أن يقوم سكرتير الملكة الخاص "الرايت أونرابل إدوارد يونج"، بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء بالنيابة في ذلك الوقت يقو له فيها "جسر لندن سقط"، سيقوم رئيس الوزراء بعد ذلك بوضع عملية جسر لندن موضع التنفيذ.
في غضون دقائق، سيتم إبلاغ الحكومات الـ15 خارج المملكة المتحدة، حيث تتولى الملكة رئاسة الدولة عبر خط آمن، وسيتبع ذلك 36 دولة أخرى من دول الكومنولث وقادتها حول العالم.
وستقوم بوابة قصر باكنجهام بعد ذلك بوضع إشعار أسود، في الوقت نفسه، سوف ينبه تدفق الأخبار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، حيث يتم إعداد كل منفذ إعلامي للأخبار وكل محطة راديو لديها شبكة من الأضواء التي تومض للإشارة إلى كارثة وطنية مثل هذه، بعدها ستتوقف جميع عروض شبكة "بي بي سي" البريطانية وتستمر في تشغيل خلاصة مخصصة للأخبار، زسيرتدي مذيعو الأخبار البدلات والملابس السوداء الموجودة في جميع الأوقات في استوديو الأخبار، كما ستتحول علامة بي بي سي إلة اللون الأسود.
في نفس اليوم، يصبح الابن الأكبر للملكة تشارلز ملكًا على الفور، وأفيد بأن البورصة والشركات والمحلات التجارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة من المرجح أن تغلق ليوم واحد احتراما.
اليوم التالي للوفاة:
في اليوم التالي لوفاة الملكة، على الهواء مباشرة سيلقي تشارلز أول خطاب رسمي له باعتباره الملك، وستقسم الحكومة ولاءها ويطلق تحية 41 بندقية في هايد بارك، لندن.
بعد ذلك، فإن الملك تشارلز، إذا كان هذا هو الاسم الذي يختاره، فسوف ينطلق في جولة في المملكة المتحدة، ويزور قادة الحكومة في عواصم كل بلد، إدنبره، وبلفاست، وكارديف، قبل العودة إلى لندن.
خلال هذه الفترة، ستقوم القنوات التلفزيونية بعرض العديد من الأفلام الوثائقية التي صنعت بالفعل على شرف الملكة، وسوف تمتنع بي بي سي عن لعب العروض الكوميدية كدليل على الاحترام حتى بعد الجنازة.
سيكون يوم الجنازة عطلة رسمية لبنوك المملكة المتحدة بأكملها، ستغلق البورصة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وستتبعها العديد من الشركات، في الساعة الحادية عشر صباحًا، تتناغم أجراس ساعة بيج بن، وستصمت البلاد، وسيتم إحضار التابوت داخل دير وستمنستر، حيث يقدم ألفي ضيف مدعو خصيصًا تعازيهم.
بعد انتهاء العزاء، سيتم نقل التابوت إلى قلعة وندسور، ثم أخيرًا إلى كنيسة القديس جورج، حيث من المحتمل أن تدفن الملكة إليزابيث الثانية بجوار والدها الملك جورج السادس.
ومن المحتمل أن يحدث التتويج الرسمي للملك تشارلز في غضون يوم بعد الجنازة، وسيكون هناك عطلة مصرفية أخرى، وهو ما يمثل العديد من الإجازات المصرفية، ونفقات الجنازة، واحتفالات التتويج.
ويُقدر أن وفاة الملكة ستكلف الاقتصاد البريطاني مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى ذلك، ستحدث مئات التغييرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأشهر التالية، حيث يتم طباعة العملة البريطانية الجديدة مع صورة الملك، وستتم إزالة عملة الملكة ببطء من الاستخدام، سوف يحدث الشيء نفسه بالنسبة للطوابع، وجوازات السفر، والزي العسكري، وسيتم تغيير النشيد الوطني إلى "حفظ الله الملك".
وحذرت الصحيفة من رد فعل العالم والكومنولث على الملك الجديد قد تغير العائلة الملكية البريطانية إلى الأبد، على سبيل المثال، هناك دعم متزايد في أستراليا لتصبح البلاد جمهورية، وموت الملكة يمكن أن يزيد هذا الدعم، هذا يمكن أن يدفع الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، والتي من شبه المؤكد أن تضعف الملكية البريطانية.