قضية “شبكة تزوير الجنسية المغربية” تدخل منعطفا جديدا

في جديد قضية “شبكة تزوير الجنسية المغربية”، التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين، بعضهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”؛ قرر القاضي على الطرشي، أمس الخميس، تأجيل الجلسة إلى تاريخ 12 نونبر الجاري، قصد الاستنطاق المفصل لباقي المتهمين.

ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى رئيس الشبكة الإسرائيلي، ميمون بيريز، في الجلسة المقبلة، بعد أن تم الاستماع إلى باقي المتهمين في حالة اعتقال، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات، وعون سلطة، و”شاوش”، إضافة إلى موظف شرطة، يشتغل لدى مصلحة البطاقة الوطنية.

يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية المثيرة، يبلغ 28 متهما، اثنان منهما في حالة سراح، إضافة إلى 7 إسرائيليين، أحدهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”، و6 رجال أمن، اثنان منهم في حالة سراح.