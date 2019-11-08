تتولى اختيار الجهاز التقني للفريق.. اتحاد طنجة يُعين لجنة مؤقتة إلى حين عقد جمعه الاستثنائي

قرر فريق اتحاد طنجة لكرة القدم تعيين لجنة مؤقتة، تعمل على تسييرالفريق، وذلك بعد الاستقالة الجماعية، التي تقدم بها مكتب النادي برئاسة عبد الحميد أبرشان.

وأشار فارس البوغاز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن اللجنة المؤقتة يترأسها سيف الدين النايب، الذي يتولى، أيضا، مهمة الناطق الرسمي، بالإضافة إلى أحمد بلمختار، وعبد الرحيم الهوازر، ثم البشير بويطة.

وأوضح بلاغ الاتحاد أن مهمة اللجنة المؤقتة تنحصر في تصريف أعمال النادي إلى حين انعقاد الجمع العام الاستثنائي، الذي تم تحديد يوم 15 من الشهر الجاري موعدا له، ناهيك عن اختيار الجهاز التقني، الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اتحاد طنجة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة الاحترافية، برصيد نقطتين، بعدما خاض الفريق أربع مباريات، تعادل في اثنتين، ومني بالهزيمة في مناسبتين.