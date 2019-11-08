حكيمي يخسر سباق “الأفضل في أوربا”

حصد البرازيلي رودريغو غوس، لاعب ريال مدريد الإسباني جائزة الأفضل في الجولة الرابعة من دور المجموعات، لمسابقة دوري أبطال أوربا.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري الأبطال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، فوز رودريغو بالجائزة، بعد تسجيله ثلاثة أهداف “هاتريك”، ناهيك عن تقديمه تمريرة حاسمة، في المباراة التي جمعت فريقه بضيف غلطة سراي التركي، وانتهت بفوز الملكي بسداسية نظيفة.

ونافس الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، اللاعب البرازيلي على جائزة الأفضل، بالإضافة للكوري الجنوبي سون هيونغ مين، المحترف في صفوف توتنهام الإنجليزي، وكيلور نافاس حامي عرين باريس سان جيرمام الفرنسي.

وقاد حكيمي، دورتموند لقلب تأخره بهدفين دون رد أمام ضيفه انتر ميلان الإيطالي، إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين، بعدما وقع الظهير المعار من ريال مدريد ثنائية للفريق الأصفر، رافعا بذلك رصيده إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوربا.

ومكن الفوز الذي ساهم فيه بشكل كبير صاحب 21 عاما، بروسيا دورتموند من الانفراد بالمركز الثاني في المجموعة السادسة، بمجموع سبع نقاط، ومتخلفا بنقطة وحيدة عن المتصدر برشلونة الإسباني.